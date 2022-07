Mit einer Mischung von Jung und Alt wollen die Sänger des MGV Harmonie Glane dann der Tradition des Maisingens neuen Glanz geben. So werden der Glaner Kinderchor und das vom MGV Glane neu gegründete Männerchorensemble „MGV Neo“ zusammen mit den Sängern des MGV Harmonie Traditionelles und Modernes zu einem zeitgemäßen Maisingen zusammenbringen.

Bei freiem Eintritt sowie Kaffee und Kuchen wird der MGV Harmonie den Mai musikalisch begrüßen. Man wolle mit der Musik die Generationen verbinden. „So werden Sänger von 8 bis über 80 Jahren Frühlings- und Mailieder aus ihren Generationen zu Gehör bringen“, wird Organisator und 1. Vorsitzender des MGV Harmonie Glane, Antonius Schöning, in einer Pressemitteilung des MGV zitiert.

Besonders neugierig werden die Besucher auf die Auftritte des MGV Neo sein. Unter dem Motto „Singen, was Spaß macht“ trifft sich seit November eine kleine Gruppe sangeslustiger Männer, um unter der Leitung von Rebecca Stelzl den „Männerchor der neuen Art“ auf den Weg zu bringen. Ein harter Kern von zehn Männern mit einem Durchschnittsalter von 40 Jahren hat sich herausgebildet. Schöning weist auf die Ernsthaftigkeit der Teilnehmer hin: „Die sind bei jeder Probe dabei, auch wenn Champions League ist.“

Das Repertoire des MGV Neo umfasse Poppiges, Rockiges und Lustiges, heißt es in der Mitteilung. Vier Neo-Stücke kündigt Antonius Schöning an, darunter auch etwas von „De Höhner“ und den „Toten Hosen“. „Mit einfachen Chorsätzen von populären Stücken wollen wir die Sänger an das Singen im Chor heranführen und so die Freude am Chorsingen wecken.“ Das neue Ensemble MGV Neo hofft, dass der Chor seine Sängerbasis weiter verbreitern kann.

„Mit der Gründung des ,MGV Neo‘ haben wir wohl etwas Einzigartiges in der aktuellen deutschen Chorszene auf den Weg gebracht“, heißt es in der Mitteilung. Nach Recherchen des MGV hat die zuvor letzte Gründung eines Männerchores 1960 im fränkischen Büchenbach stattgefunden. „Traditionspflege heißt für uns nicht die Asche anzubeten, sondern wir wollen das Feuer weitergeben“, erläutert Antonius Schöning. So wollen die Verantwortlichen des MGV Glane mit dem neuen Ensemble ein Angebot schaffen, das mit aktueller Musik jüngere Sänger anspricht und ein neues Publikum erreicht.