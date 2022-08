FOTO: Susanne Pohlmann Einer macht demnächst weiter Drei Lokale geschlossen: Was ist mit der Gastro in Bad Iburg los? Von Susanne Pohlmann | 16.08.2022, 07:33 Uhr | Update vor 42 Min.

Innerhalb kürzester Zeit schlossen ein italienisches Restaurant, ein Traditionsimbiss und ein asiatischer Imbiss in Bad Iburg ihre Türen. Folgen der Pandemie? Oder warum hat es die Gastronomie in Bad Iburg so schwer?