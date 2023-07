Tobias Kasimir will die Kneip(p)n-Tour in Bad Iburg wieder zu neuem Leben erwecken. Foto: Susanne Pohlmann up-down up-down Tobias Kasimir gab den Anstoß Bad Iburg lädt wieder zur Kneip(p)ntour ein Von Susanne Pohlmann | 06.07.2023, 07:57 Uhr

Fünf Bands auf fünf Bühnen in Gaststätten und Open Air sollen am Samstag, 8. Juli, die Party zurück nach Bad Iburg bringen – so wie schon vor der Landesgartenschau und Corona. Die beliebte Kneip(p)ntour erwacht zu neuem Leben.