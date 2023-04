Die Ortsfeuerwehr Bad Iburg wurde zu einem Schornsteinbrand gerufen. Symbolfoto: David Inderlied/dpa up-down up-down Glut und Rauch entdeckt Feuerwehr muss zu Schornsteinbrand in Bad Iburg ausrücken Von Janina Schweer | 17.04.2023, 22:53 Uhr

Am späten Montagabend ist die Feuerwehr in Bad Iburg zu einem Schornsteinbrand gerufen worden. Die Bewohner eines Hauses an der Hagener Straße hatten bemerkt, dass Rauch und Glut aus diesem schlugen.