Genau passend für einen Ausflug an den Feiertagen steht der Lerchensporn am Freeden in Bad Iburg in Vollblüte. Auch viele andere Frühblüher sind jetzt zu entdecken. Im Vordergrund die markant gefleckten Aaronstab-Blätter.

Foto: Holger Jansing