Shakespeare in volkstümlicher Kurzfassung: Die Canaillen Bagage kommt auf den Europaplatz am Baumwipfelpfad. FOTO: Canaillen Bagage Komödie unter freiem Himmel Canaillen Bagage zeigt „Was ihr wollt“ in Bad Iburg Von Petra Ropers | 18.06.2022, 06:56 Uhr

Ein Klassiker in neuem Gewand begeistert unter freiem Himmel: Die Canaillen Bagage kommt mit „Was ihr wollt“ auf den Europaplatz am Baumwipfelpfad. Die Aufführung Beginn der Aufführung am Freitag, 25. Juni, ist um 19.30 Uhr.