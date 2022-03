Ehrenamtslotsin Hong Khanh Pham klärt Interessierte in Bad Iburg über die Corona-Schutzimpfung auf. FOTO: Hildegard Wekenborg-Placke Virenschutz weiterhin begehrt Viele Dankbare und ein Querdenker: Erfolgreiche Corona-Impfaktion in Bad Iburg Von Hildegard Wekenborg-Placke | 27.03.2022, 15:46 Uhr

Im Getümmel vor den Verbrauchermärkten an der Münsterstraße in Bad Iburg haben etliche Ehrenamtliche aus dem „Café der Begegnung“ am Samstag Menschen über das Corona-Impfangebot im benachbarten Restaurant Delphi informiert. Nach drei Stunden zogen die Helfer eine - fast durchweg - positive Bilanz.