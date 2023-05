Zu eng und zu gefährlich: Die Haltestelle unterhalb der Realschule in Bad Iburg ist an jedem Schultag ein Sicherheitsrisiko. Archivfoto: Petra Ropers up-down up-down Pragmatismus siegt Bushaltestelle an der Realschule Bad Iburg: Jetzt oder teuer Von Dr. Stefanie Adomeit | 16.05.2023, 09:30 Uhr

Bad Iburg hat kaum eine Wahl. Will die Stadt ihre Realschüler schnell und finanzierbar vor gefährlichen Situationen am Bushalt schützen, muss der Mindeststandard reichen, der so minder dann doch nicht scheint.