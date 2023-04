Mittelaltermarkt in Bad Iburg: Zwei Kämpfer im Duell mit Langschwertern. Der richtige Umgang mit dieser schweren Waffe setzt viel Training voraus. Foto: Christoph Beyer up-down up-down Schwertkampf hautnah erleben Rundgang über den Mittelaltermarkt im Kneipp-Erlebnispark in Bad Iburg Von Christoph Beyer | 10.04.2023, 10:38 Uhr

Zu einer Reise in längst vergangene Zeiten lädt am langen Osterwochenende der Bad Iburger Mittelaltermarkt. Zum sechsten Mal verwandelt sich dabei der Kneipp-Erlebnispark in eine Zeltstadt mit allerlei Attraktionen. Ob Schwertkampf, Schalmeienklang oder Trunk an der Schänke - das Angebot ist breit gefächert.