Große-Albers zu Freibad und Finanzen „Weiter so unverantwortlich": Bürgermeister von Bad Iburg schreibt Bürgern Brandbrief Von Dr. Stefanie Adomeit | 11.10.2023, 07:32 Uhr Nach der Ratssitzung, in der über den Erhalt des Freibades diskutiert wurde, will der Bad Iburger Bürgermeister seine Sicht auf die Aufgaben und Finanzen seiner Stadt darlegen. Archivfoto: Oliver Wichmann

Der Bad Iburger Bürgermeister hat Redebedarf. Er will seinen Bürgern erklären, warum er die Freibadschließung vorgeschlagen hat und die Stadt seiner Meinung nach mit einem „Weiter so wie bisher“ in den Ruin rauschen würde. Große-Albers‘ Forderung: eine Neuausrichtung.