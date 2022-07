Die wählerische Prinzessin mit ihrem Gefolge möchte einen wortgewandten Mann heiraten: Da spricht und singt selbst Elvis Presley vergebens vor. FOTO: Archiv up-down up-down Bürgermeister hat als Kaiser die Spendierhosen an Zauberhafte Märchennacht vor der Kulisse des Bad Iburger Schlosses 09.09.2012, 13:15 Uhr

In zauberhafter Atmosphäre fand die Aufführung der Märchennacht auf Schloss Iburg statt. Vor der malerischen Kulisse der Ostfassade, getaucht in buntes Licht, hielten sich die Laiendarsteller am Samstag in ihren historischen Kostümen aber nicht immer streng an die Vorlagen des dänischen Dichters Hans Christian Andersen.