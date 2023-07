Wibeke Schmidt von den Niedersächsischen Landesforsten bei der Baumkontrolle. Befallene Bäume möglichst früh zu erkennen und aus dem Wald zu schaffen, sei wichtig, um weitere Käferplagen zu verhindern. Foto: Carolin Hlawatsch up-down up-down So reagieren die Landesforsten Niedersachsen Keine Entschärfung nach nassem Frühling: Erneute Borkenkäfer-Plage in der Region Osnabrück Von Carolin Hlawatsch | 16.07.2023, 15:00 Uhr

Unsere Wälder, insbesondere Bestände mit vielen Fichten, litten in den letzten Jahren stark unter dem Borkenkäfer. Wegen des recht kühlen, feuchten Frühlings in der Region Osnabrück hofften Experten für dieses Jahr auf Entschärfung. Doch nun richten die Käfer erneut schwere Schäden an – das vierte Jahr in Folge.