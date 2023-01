Wann geht es endlich weiter mit den Bauarbeiten in der Glaner Grundschule? Das fragen sich viele Bad Iburger. Foto: Jörn Martens up-down up-down Darum stockt die Sanierung Blick in die Grundschule Glane: An jeder Ecke wäre etwas zu tun Von Dr. Stefanie Adomeit | 06.01.2023, 07:34 Uhr | Update vor 45 Min.

Im Sommer 2020 zog die Grundschule Glane ins Bad Iburger Gymnasium um. Eine Zwischenlösung, um die sanierungsbedürftige Grundschule fit für die Zukunft zu machen. Seitdem ist an der Glaner Schulstraße nicht allzu viel passiert - was nicht an der Stadt liegt. Rundgang durch eine Lehranstalt, in der nur noch der Marder durch die Räume tobt.