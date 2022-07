32 ihrer Bilder sind von diesem Sonntag, 15. Januar, an in den Ausstellungsräumen des Gesundheitszentrums der Dörenberg-Klinik Bad Iburg und in der Bad Iburger Praxis Dr. Nowak zu sehen.

Titel der Ausstellung ist „Blüten, Landschaften, Tiere und Menschen“. Offiziell eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag um 11 Uhr. Die Laudatio hält Vinzenz Nowak. Im Anschluss liest die vielseitige Künstlerin aus ihren beiden Gedichtbänden „Worte 1“ und „Worte 2“. Exklusiv präsentiert Erika Heyde bei der Vernissage am Sonntag auch ihren neuen Roman „Ein Kollegium“. Auf 110 Seiten wird der fiktive Alltag an einer Schule beschrieben. „Erfrischend, aber teils auch voll ernster Materie des Lehrerberufs“, beschreibt Nowak als Herausgeber das Werk.

Das Buch ist ab kommender Woche für kurze Zeit auch im Bürgerbüro des Belmer Rathauses erhältlich. Die Künstlerin spendet den Verkaufserlös von Büchern und Bildern dabei immer der örtlichen Kinder- und Jugendarbeit.