Hauptattraktion auf dem früheren Landesgartenschau-Gelände ist der Baumwipfelpfad, der im Zuge der Corona-Krise in Finanznot geriet. Foto: Baumwipfelpfad Bad Iburg/Natascha Mogge up-down up-down So geht‘s Wipfelpfad wirtschaftlich Bad Iburg stellt sich neu auf: Touristik und Baumwipfelpfad unter einem Dach Von Dr. Stefanie Adomeit | 27.10.2022, 10:13 Uhr

Formalien mit Folgen für seine drei touristischen Gesellschaften hat der Bad Iburger Stadtrat in einer nichtöffentlichen Sitzung entschieden. Mit dieser „klaren, schlanken Struktur“, so der Bürgermeister, will die Stadt effizienter arbeiten und ihren Baumwipfelpfad aus der Krise holen.