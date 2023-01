Die angeklagten Tierärzte waren nur selten beim Abladen der Rinder dabei, obwohl sie die Tiere hätten untersuchen müssen. Foto: Soko Tierschutz up-down up-down Mit offenem Bruch und Lungenentzündung Im Schlachthof Bad Iburg gab es gutes Geld für kranke Kühe Von Dr. Stefanie Adomeit | 23.01.2023, 16:49 Uhr

Am dritten Verhandlungstag im Prozess gegen die Tierärzte, die Tierschutz und Fleisch im Bad Iburger Schlachthof überprüfen sollten, kamen am Montag schreckliche Details ans Licht. Unter anderem als Zeuge geladen: Der Bio-Landwirt aus dem Münsterland, der ein mit dem Vorschlaghammer getötetes Rind in den Schlachthof brachte.