Die Stimmung war gut bei der Bad Iburger Kneip(p)‘n-Tour 2023. Foto: Sebastian Blomeier up-down up-down 2000 Besucher in fünf Kneipen Bad Iburger Kneip(p)‘n-Tour 2023: Bilanz und Blick in die Zukunft Von Wibke Niemeyer | 13.07.2023, 06:33 Uhr

Bei der Kneip(p)‘n-Tour in Bad Iburg war am vergangenen Samstag mächtig was los. Rund 2000 Besucher feierten bis in die Nacht zu Livemusik. Veranstalter Tobias Kasimir zieht Bilanz und blickt nach vorn.