ens Eick, Betriebsleiter des Freibades, Bürgermeister Daniel Große-Albers, Gerhild Neumann als Leiterin der Bäderbetriebe Osnabrück und Erster Stadtrat Roland Hemsath sind glücklich, dass das Freibad nun an den Start gehen kann. FOTO: Anke Schneider Jetzt mit freiem WLAN Im Bad Iburger Freibad sinken die Eintrittspreise Von Anke Schneider | 24.05.2022, 07:46 Uhr

Nach der Kündigung der Verträge durch die Bäder und Wasser GmbH Lengerich (BWG) war es gar nicht so sicher, dass das Freibad in Bad Iburg diese Saison öffnen kann. Nun aber ist das Bad startklar. Am Donnerstag, 26. Mai, um 10 Uhr geht es los.