Bad Iburg sucht engagierte Gartenfreunde Wer hat den grünen Daumen? Von PM. | 29.04.2012, 13:10 Uhr

Die Stadt Bad Iburg will ihr Profil in den Bereichen Natur und Kultur schärfen. Dies zeigen nicht zuletzt der Masterplan Schlossumfeld und die Bewerbung für die Landesgartenschau 2018. Diese Profilbildung soll sich auch mosaikartig in den vielen öffentlichen Beetflächen widerspiegeln.