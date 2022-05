Suchaktion der Polizei in Bad Iburg. FOTO: Tina Weiland Schon am Montag gefunden Taucher im Iburger Kurpark: Großer Polizeieinsatz wegen herrenlosem Kinderwagen Von Markus Pöhlking | 25.05.2022, 14:28 Uhr | Update vor 2 Std.

Am Montag fand eine Passantin einen offenbar herrenlosen Kinderwagen im Bad Iburger Kurpark. Der Fund veranlasste die Polizei, am Mittwoch ein paar Taucher in die dortige Teichanlage zu schicken.