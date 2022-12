Die Feuerwehr Bad Iburg rückte am Freitagabend zu einem Brand in die Mühlenstraße aus. Foto: Stadtfeuerwehr Bad Iburg/Hannibal up-down up-down Feuerwehr löscht Flammen Bad Iburg: Kamin gerät in Glane in Brand Von Raphael Steffen | 04.12.2022, 10:22 Uhr

In der Mühlenstraße in Bad Iburg hat es am Freitagabend gebrannt. Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz aus.