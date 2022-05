Bereits zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren gab es in der Filiale eine Sprengung. FOTO: NWM-TV Bei der Deutschen Bank Geldautomat in Bad Iburg gesprengt - Gebäude massiv beschädigt Von Arlena Janning | 27.05.2022, 07:44 Uhr | Update vor 9 Min.

In der Nacht zu Freitag ist in einer Filiale der Deutschen Bank in Bad Iburg mindestens ein Geldautomat gesprengt worden.