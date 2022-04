Auch am 1. Mai kann man in Bad Iburg frische Brötchen bekommen. (Symbolbild) FOTO: dpa/Paul Knecht Frische Brötchen am Tag der Arbeit Diese Bäckereien in Bad Iburg öffnen am 1. Mai 2022 Von Maximilian Gang | 27.04.2022, 08:51 Uhr | Update vor 1 Std.

Frische Brötchen gehören zu einem ausgiebigen Frühstück dazu. Auch am 1. Mai 2022 muss in Bad Iburg nicht darauf verzichtet werden. Diese Bäcker haben am Tag der Arbeit geöffnet.