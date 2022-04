Auch am 1. Mai kann man in Bad Iburg frische Brötchen bekommen. (Symbolbild) FOTO: dpa/Paul Knecht Hier gibt es frische Brötchen Diese Bäcker in Bad Iburg öffnen am 1. Mai 2022 Von Maximilian Gang | 27.04.2022, 08:51 Uhr | Update vor 35 Min.

Frische Brötchen gehören zu einem ausgiebigen Frühstück dazu. Auch am 1. Mai 2022 muss in Bad Iburg nicht darauf verzichtet werden. Diese Bäcker haben am Tag der Arbeit geöffnet.