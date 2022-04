Die Zuhörer im restlos gefüllten Saal unterstrichen dieses Urteil durch lang anhaltenden Applaus. „Das Klimakterium schlägt zurück“ mit dem Programm „Schatzi, wir müssen reden“ riss die Besucher zu wahren Begeisterungsstürmen hin. Es hätte noch ein längerer Abend werden können, hätte Pianist Hartmut Heyl nicht mit Rücksicht auf seinen sonntäglichen Arbeitstag nach der zweiten Zugabe Tschüss gesagt. Einen Wiederholungstermin in der Deutschen Scholle gibt es am Sonntag, dem 15. Mai, um 19 Uhr. Weitere Termine: Mittwoch, 6. April, um 20 Uhr im Waldhotel Uhrberg in Bad Iburg-Sentrup, Mittwoch, 13. April, um 19.30 im Haus des Gastes in Bad Rothenfelde; Freitag, 15. April, um 20 Uhr Altes Berghaus in Bad Essen; Mittwoch, 27. April, um 20 Uhr Forsthaus Oesede und Samstag, 21. Mai, um 20 Uhr, ehemalige Atterkirche in Osnabrück.