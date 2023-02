„Wir müssen uns ehrlich machen und sagen, dass manches nicht mehr geht“, appellierte Bürgermeister Daniel Große-Albers an die Kommunalpolitiker. Foto: Jörn Martens up-down up-down Trotz Lobliedern der Fraktionen Bad Iburgs Bürgermeister liest Rat die Leviten: Wo bleibt der Mut zum Neinsagen? Von Dr. Stefanie Adomeit | 24.02.2023, 10:30 Uhr | Update vor 39 Min.

Eigentlich weiß jeder im Rat, was die Stunde geschlagen hat. Bad Iburg muss sparen. Bloß wie? Am liebsten, so scheint es, möglichst unkonkret und so, dass keine Fraktion zur Buh-Partei wird. Bürgermeister Daniel Große-Albers findet das falsch - und mutlos.