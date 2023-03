Während der Fahrt platzte am Traktor ein Tank. 600 Liter Unkrautvernichter liefen in Bad Iburg aus. Foto: NWM-TV up-down up-down Mit Ängsten allein gelassen Nach Glyphosat-Alarm in Bad Iburg: Anwohner kritisieren mangelnde Informationen Von Wibke Niemeyer | 02.03.2023, 16:00 Uhr

Der Glyphosat-Alarm in der Bergstraße in Bad Iburg am Mittwoch hat für Aufruhr gesorgt. Betroffene Anwohner beklagen mangelnde Informationen durch die Einsatzkräfte. Was war los und wie verhält man sich bei einem solchen Alarm eigentlich richtig? Wir haben nachgefragt.