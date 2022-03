Unter den Baumkronen ließ sich Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast von Baumwipfelpfad Geschäftsführer Benjamin Veit Engelker das neue digitale Angebot erklären. FOTO: Hildegard Wekenborg-Placke Eröffnung mit Ministerin Otte-Kinast Mit der App zu Hirschkäfer und Fledermaus am Bad Iburger Baumwipfelpfad Von Hildegard Wekenborg-Placke | 31.03.2022, 18:45 Uhr

Im Beisein der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ist am Donnerstag am Baumwipfelpfad in Bad Iburg ein bundesweit einmaliges Angebot vorgestellt worden. Nach einem Blick auf die Augmented-Reality-App meinte die Politikerin: „Das macht süchtig.“