Ein Imker kontrolliert eine Bienenwabe auf Krankheiten wie die Amerikanische Faulbrut. FOTO: Ansgar Erpenbeck Für Bienen tödliche Seuche Amerikanische Faulbrut: So können Sie den Bienen helfen Von Kim-Khang Tran | 12.08.2021, 08:50 Uhr

Die Amerikanische Faulbrut ist im Landkreis Osnabrück ausgebrochen: Erst in Bad Iburg, dann in Bad Laer. Ein Experte erklärt, wie es zur Seuche kommt und was Imker und Verbraucher dagegen tun können.