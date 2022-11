Diese Esche an der Straße Vossegge in Bad Iburg wurde schwer beschädigt. Foto: Polizeiinspektion Osnabrück up-down up-down Esche beschädigt Alle Äste abgesägt: Polizei sucht nach Baumfrevler in Bad Iburg Von Raphael Steffen | 16.11.2022, 16:31 Uhr

In Bad Iburg hat ein unbekannter Täter einen städtischen Baum verunstaltet. Die Polizei will herausfinden, wer der Esche so arg zugesetzt hat.