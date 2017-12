Gute Wünsche für die Laga Lichter auf dem Bad Iburger Charlottensee

Bad Iburg. Mit Kerzen versehene Laternen ließen jetzt 50 große und kleine Bad Iburger ins Wasser des Charlottensees. Das stimmungsvolle Ambiente soll von der nahen Landesgartenschau künden.

Die Gruppe traf sich an der Beckerteichpforte und marschierte mit dem Laga-Maskottchen Rosalotta zur Treppe am See. Es sei „ein schöner Brauch, den man auch in anderen Ländern kennt, Lichter mit guten Wünschen schwimmen zu lassen“, sagt Volker Schwarz, der Laga-Veranstaltungsmanager, am See angekommen. Diese Sitte passe gut in die vorweihnachtliche Zeit, so Schwarz.

Nach und nach fanden die pergamentenen Lichter mit silbernen und goldenen Rändern ihren Weg auf den See. Man musste sie ein bisschen schubsen, denn kaum spürbarer Wind trieb einige ins Dickicht der Ufergräser. Das jedoch tat der adventlichen Stimmung keinen Abbruch.