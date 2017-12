Mit niederländischem Know-how Entschlammung der Bad Iburger Kurteiche

Bad Iburg. Die Teiche im Waldkurpark verschlammen zunehmend. Gegenwärtig werden die beiden Teiche nördlich der Dörenbergklinik mit einem neuartigen und nach Herstellerangaben nachhaltigen Verfahren entschlammt.

Von der ursprünglichen Wassertiefe von 1,30 Meter war an manchen Stellen nicht mehr viel übrig: Faulige Sedimente und Schlamm hatten sich stellenweise zu einer meterdicken Schicht summiert, berichtet Mathias Neitzel, Projektleiter des mit Planung und Bauüberwachung beauftragten IBT-Teams vom Ingenieurbüro Hans Tovar und Partner. Die massive Wasserverdrängung sei schädlich für das Ökosystem und beeinträchtige zudem die Funktion der Teiche als Regenrückhaltebecken.

Neuartiges Verfahren

Da ein Ausbaggern der Seen und Abtransport des Schlamms per Lkw aufgrund der Waldlage nicht möglich war, entschied man sich nach Ausschreibung der Entschlammung durch die Stadt Bad Iburg für das neuartige Baleen-Rapid-Dewatering-System. Die niederländische Firma Royal Smals hatte das effiziente, umweltschonende und geräuscharme Verfahren in einem Nebenangebot ins Spiel gebracht.

Das Prinzip ist einfach, einem Kaffeefilter nicht unähnlich, erklärt Smals-Mitarbeiter Detlef Klein. Das schlammige Wasser wird von einem amphibischen Saugbagger dem Teich entnommen und über eine Länge von 800 Metern durch schwarze Rohrleitungen zu einem 5 mal 15 Meter großen Entwässerungssack gepumpt, der auf der nahegelegenen Robert-Hülsemann-Straße platziert werden konnte. Kurz vor Eintritt in den Sack wird der wässrige Schlamm mit einem wasserunschädlichen Flockungsmittel versetzt. Sven Klein demonstriert in einem Versuchsglas, wie sich in wenigen Sekunden durch die Zugabe des Mittels feste Bestandteile und klares Wasser trennen.

Anzeige Anzeige

Feste Bestandteile bleiben zurück

Dies geschieht auch in der großen Anlage. Durch die wasserdurchlässige Textilmembran des Sackes tritt das gereinigte Wasser aus und wird per blauer Rohrleitung in den Teich zurückgeführt. „Das Verfahren ist für das Ökosystem in den Teichen so schonend, dass wir sogar auf ein Abfischen verzichten konnten“, unterstreicht Hans Tovar. In dem Sammelsack bleiben die festen Bestandteile zurück, „schnittfest“, wie die Techniker sagen. Dennoch enthält die Masse noch immer einen hohen Anteil instabiler organischer Stoffe und kommt vor der Lagerung in einer Deponie noch in eine Bodenaufbereitungsanlage.

Die Arbeiten begannen im Oktober. Der dem Landesgartenschaugelände zugehörige westliche der beiden Teiche ist bereits komplett entschlammt, der andere etwa zur Hälfte. Nach drei Wochen Baggern ruht das Sediment circa sechs Wochen, bis es genügend entwässert ist. Die Beteiligten sind sich einig, dass das innovative Baleen-RDS-Verfahren kostengünstig und effizient ist: „Durch die Entwässerung des Schlamms wird die abzufahrende Menge deutlich reduziert“, macht Klein deutlich. Von 1200 Tonnen Schlamm im ersten Durchgang verblieben 551 Tonnen Trockensubstrat. Insgesamt sollen 2000 Tonnen Schlamm abgepumpt werden, die Kosten sind mit 300.000 Euro kalkuliert, werden vermutlich aber geringer ausfallen. Im Februar sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Teiche an der Holperdorper Straße werden zu einem späteren Zeitpunkt entschlammt, stellte Fachdienstleiter Reinhard Fühner von der Stadt Bad Iburg in Aussicht.