Schlossgeschichte darstellen Iburger Schlossverein sucht Exponate für neue Dauerausstellung

Bad Iburg. Der Iburger Schlossverein sucht Exponate für eine neue Dauerausstellung.

Rechtzeitig vor der Landesgartenschau in Bad Iburg 2018 soll die neue Dauerausstellung im Schlossmuseum eröffnet werden, berichtet Joseph Rottmann, Vorsitzender des Schlossvereins Iburg. Die Finanzierung des Projektes steht und das Konzept ebenfalls in den Eckpunkten. Was noch fehlt: Zusätzliche Exponate.

Im größten Raum des Museums wird demnächst die Schlossgeschichte auch anhand eines Modells vorgestellt werden. Dabei wird in Abschnitten auf die Gründung und wechselvolle Nutzung des Iburger Schlosses eingegangen.

Das neue Konzept sieht darüber hinaus vor, die jüngere Schlossgeschichte abzubilden, so Joseph Rottmann und Judith Franzen, die für die Erstellung des Fachkonzeptes verantwortlich zeichnet. Besonders ab 1803, das heißt nach der Säkularisierung des Klosters, sind noch Lücken der Nutzungsgeschichte zu schließen.

Von 1885 bis 1932 war das Schloss Sitz der Kreisverwaltung Iburg; von 1948 bis 1971 wurde es als niedersächsische Heimschule genutzt. Als besondere Auszeichnung erhielten Lehrer wie Schüler bis 1969 eine Ritternadel als Brosche oder Abzeichen. Dieses Ritterabzeichen zeigt eine blaue Blume in einem fünfspeichigen Rad. Ein solches Exemplar stellt der Heimatverein Glane als Exponat für die neue Ausstellung zur Verfügung.

Auch der Verein für Orts- und Heimatkunde Bad Iburg hat bereits wertvolle Hinweise zur Nutzungsgeschichte der Iburg gegeben, so Rottmann und Franzen.

Trotzdem: Der Verein sucht noch weitere Belege der jüngeren Schlossgeschichte ab 1803. Wer im Besitz von alten Postkarten, Souvenirs zum Iburger Schloss, Materialien oder Objekten aus den beschriebenen Zeiträumen ist, kannsich bei Joseph Rottmann unter dr.rottmann@kalkriese-varusschlacht.de, Telefon 05468/920424, oder Judith Franzen (franzen@osnabrueck.de, Telefon 0541/323-2004).

Umbau und Neugestaltung des Schlossmuseums sollen bis Mitte April 2018 abgeschloßen sein. Ab Januar 2018 bis zur Neueröffnung bleibt das Schlossmuseum deswegen geschlossen.