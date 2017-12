Betreten der Baustelle verboten! Rund 2700 Meter Zaun schützen das Laga-Gelände in Bad Iburg

Bad Iburg. Laga-Licht und Laga-Schatten liegen in Bad Iburg manchmal dicht beeinander: Fast 2700 Meter Maschendraht-, Wildschutz- und Stabgitterzaun „schützen“ das Laga-Gelände. Für die Bürger, Besucher und Laga-Baustellen-Interessierte sind Teile des Gebietes damit nicht mehr zugänglich.

Viele Bad Iburger und auch Vorbeifahrende sähen es jetzt deutlich, so Reinhard Fühner, Leiter Planen und Bauen der Stadt Bad Iburg und Elmar Pröbsting, Leiter Planen und Bauen der Laga: Der Bau der Flächen und der Einbauten - wie beispielsweise die Kneipp-Liege - in den einzelnen Parkteilen habe jetzt ein Stadium erreicht, in dem die für die Präsentation zur Landesgartenschau hergerichteten Bereiche für die nächsten Monate durch einen Zaun geschützt werden müssten.

Gefahrenabwehr

„Das betrifft Kneipp-Erlebnis- und Charlottenseepark. Es ist auch so, dass auch die Bad Iburger davor geschützt werden sollen, sich in Gefahr zu begeben“, betont Fühner. Auch das Betreten des Waldkurparks und der Baustelle an den Blütenterrassen ist verboten. Auch ein Betreten ‚auf eigene Gefahr‘ können dort nicht mehr akzeptiert werden. „Die ausführenden Unternehmen haben sogar das Recht, Personen der Baustelle zu verweisen“, erläutert der Bauamtsleiter.

Iburger müssen sich in Geduld üben

Natürlich wisse die Laga-Gesellschaft, dass viele Leute sehr neugierig und gespannt seien, was gerade auf der Baustelle des Baumwipfelpfades passiere. „Sie müssen sich in Geduld aber üben“, bedauert Elmar Pröbsting. „Wir haben jedoch an einer Lösung gearbeitet, damit die Bürger schon einmal einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Zusammen mit dem Filmemacher Detlef Fries, der durch die schönen Panoramen bekannt ist und der Laga-Werbeagentur Kwersinn, die bereits zahlreiche Facebook-Spots gedreht hat, werden wir bei Facebook und nun auch auf der neuen Homepage unter laga2018-badiburg.de Filmsequenzen vom Bau des Wipfelpades bereitstellen“, kündigt der Leiter Planen und Bauen der Durchführungsgesellschaft an.

Zaun entlang des Schlosshangs

Auch der Bau der Fundamente für die Drehkreuze im Kneipp-Erlebnispark und im Charlottenseepark beginnt jetzt. Parallel dazu fangen die Unternehmen mit dem Bau des Zauns entlang des Schlosshangs an. Insgesamt sind es fast 2700 Meter Maschendraht-, Wildschutz- und Stabgitterzaun, die das LaGa-Gelände schützen. Anschließend werden der Stabgitterzaun und die Tore an der Beckerteichpforte errichtet. Das Gelände werde – so der Zeitplan - nach dem Iburger Advent ab Anfang kommender Woche komplett geschlossen, erklärt Pröbsting.

„Das bedeutet leider, dass man dann nicht mehr hinter dem See entlanggehen kann und die Wege vom Schlossberg herunter ebenfalls gesperrt sind“, so Pröbsting. Das sei zwa für manche Bürger eine Erschwernis, aber länger habe die Schließung des Geländes nicht herausgezögert werden können. „Wir müssen auch unseren Zeitplan im Auge behalten“, erklärt Pröbsting. Und deswegen sei es erforderlich, die Lücken im Zaun zu schließen.