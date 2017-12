Heimatverein und Averbeck-Stiftung Bunte Krippenvielfalt auf Averbecks Hof in Bad Iburg

Bad Iburg. Krippen aus aller Welt begeisterten jetzt die Besucher auf Averbecks Hof. Der Heimatverein Glane und die Averbeck Stiftung hatten zu der Krippenausstellung eingeladen. 25 aus verschiedensten Materialien gebaute Ställe mit der Krippe und der Heiligen Familie waren zu sehen. Sie waren aus Ton, aus Holz, aus Gips, aus Stoff, aus Wachs, aus Bronze oder Papier gefertigt worden. Sie kamen aus Deutschland, der Schweiz, Brasilien, Mexiko, Peru, Taiwan, Tschechien oder Venezuela. „Allen gemeinsam ist die Botschaft von Weihnachten“, sagte Gerhard Lohmeier, Vorsitzender der Krippenfreunde Osnabrück-Emsland, die eine ganze Reihe von Krippen beigesteuert hatten.

Am meisten Aufmerksamkeit zog jedoch die gewaltige Krippe von Josef Morgret auf sich. Gut 25 Jahre hat er an der Darstellung der Heiligen Nacht gebaut. Die Figuren stammen von Waltraud Karrenbrock aus Lienen, die sie nach und nach auf Bestellung gefertigt hat. Die Krippe zeigt neben der Heiligen Familie, den Hirten und den Königen aus dem Morgenland auch Figuren wie den Kiepenkerl, Kirchgänger oder eine Mutter mit ihrem Kind. Sie sind umringt von einer großen Anzahl von Schafen, Ziegen, Kühen, ja sogar Schweinen und Enten.

Erste Krippe wurde vermutlich 1562 aufgestellt

Gerhard Lohmeier führte in die Ausstellung ein und berichtete, dass die erste Krippe 1562 von den Jesuiten im Rahmen der Gegenreformation in der St. Clemenskirche in Prag aufgestellt wurde. Sie sollen damit im Auftrag des Papstes versucht haben, die evangelisch gewordenen Christen wieder zum katholischen Glauben zurückzuführen. Lohmeier berichtete weiterhin, wie die Krippe im Osnabrücker Land Einzug gehalten hat. Auch hier war es die Reformation, die allerdings erst im Jahr 1623 den Bischof Friedrich von Hohenzollern auf den Plan rief. Er wollte mit allen ihm verfügbaren Mitteln den katholischen Zustand im weitgehend evangelisch gewordenen Osnabrück wiederherzustellen und holte die Jesuiten aus Münster nach Osnabrück. Mit der von den Jesuiten favorisierten Methode, das Evangelium durch Bilder, Figuren, Theaterspiel, tanz oder Liedern zu verkünden, gelang es, einen großen Teil der evangelisch gewordenen Christen wieder zu katholisieren. „Aus dieser Zeit stammen auch die ersten Berichte über Weihnachtskrippen“, so Lohmeier.

Die Schweden kamen, die Krippen gingen

Als 1633 die Schweden die Stadt Osnabrück besetzten, flohen die Jesuiten aus der Stadt. „Damit war das kurze Brauchtum der Weihnachtskrippen vorerst beendet“, sagte Gerhard Lohmeier. Mit dem Ende des 30-jährigen Krieges habe sich die Spur der Krippen in Osnabrück für etwa 100 Jahre verloren. 1745 tauchten sie dann wieder auf, und zwar in der Kirchengemeinde St. Martin in Hagen.

Zur Zeit der Jesuiten war es üblich, das Geschehen der Heiligen Nacht immer im Heiligen Land dazustellen. „Der Krippentyp war also eine orientalische Krippe“, erklärte Lohmeier. Später entwickelte sich die Heimatkrippe, die eine heimatliche Umgebung zeigt. Noch jünger sind die sogenannten sozialkritischen Krippen, die nicht die Geschehnisse vor 2000 Jahren, sondern aktuelle Lebensumstände zeigen. Lohmeier verwies auf eine Krippe aus Brasilien, deren Figuren schmutzig und ausgehungert daherkommen. „Die Künstlerin möchte damit auf die Not der brasilianischen Wanderarbeiter hinweisen.“

Die Krippenausstellung ist noch bis zum 2. Februar 2018 zu sehen. Infos unter www.heimatverein-glane.de.