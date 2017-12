Iburger Advent vor historischer Kulisse Feuerzangenbowle und Klamauk auf Weihnachtsmarkt

Bad Iburg. Bei winterlichen Temperaturen fand zum Wochenende am Schloss der Iburger Advent statt. Vor historischer Kulisse sorgten Spielleute, Verkäufer und ein ganzes Rudel tanzender Weihnachtsmänner für ein buntes Programm.

Ein wenig verräuchert war der Arbeitsplatz von Christoph Klewin. Dafür aber schön warm. Klewin durfte nämlich am offenen Feuer arbeiten. Damit kennt er sich aus, denn er ist Mitglieder der örtlichen Feuerwehr-Einheit.

Feuerzangenbowle nach Film-Rezept

Was liegt da näher, sich auf dem traditionell am ersten Adventswochenende startenden Weihnachtsmarkt um die Feuerzangenbowle zu kümmern. Rotwein, Zimt plus Nelken, Zitronen und Orangenschale nehmen die Iburger Feuerlöscher als Zutaten. Für den obligaten Aufguss einen Zuckerhut und natürlich Rum. „Wir machen das tatsächlich nach dem Rezept aus dem Film mit Heinz Rühmann“, verriet Klewin.

Mit dem Becher in der Hand ging der Blick auf die prall gefüllte Fläche unter dem riesigen Eventschirm. Kinder über Kinder sangen dort mit Bürgermeisterin Annette Niermann, die kurz vorher den Iburger Advent eröffnet hatte. Für die Kinder gab es nach den letzten Takten weihnachtlicher Standardlieder Geschenke in Form von Adventskalendern.

Apropos Präsente. Die Feuerzangenbowle wirkte inspirierend auf erste und letzte Ideen, was es noch an Geschenken geben darf. Dazu bedurfte es eines Gangs entlang der Klotzbahn und dem verwinkelten Innenhof der Burg. Selbst einige Räume waren für die rund 80 Aussteller aufgeschlossen worden.

Viel Selbstgestricktes und Eingemachtes war auszumachen. Holzarbeiten, japanische Keramikart und viel Schmuck. Ins Auge fielen etwa die Arbeiten von Babette Rudert. Sie fertigte Schmuckstücke aus Lebensmittelminiaturen. „Die sind aus Kunststoffen wie Silikon oder Polyesterharzen“, erklärte die Cloppenburgerin. Vom Schokoladenstück über den Teller mit Gänsekeule, Klößen und Rotkohl bis hin zum Salat für Vegetarier ist bei Rudert alles täuschend echt zu haben. „Selbst Oliven mit und ohne Knoblauch biete ich als Ohrringe an“, sagte sie – und schmunzelte.

Wieder draußen gaben auf Mittelalter getrimmte Spielleute ihr Bestes. Das wirkte optisch vor der Burgkulisse echt. Doch die Musik war eindeutig der Gegenwart entlehnt. Das störte die begeistert mitgehenden Weihnachtsmarktbesucher aber nicht im geringsten. Zugabe um Zugabe forderten sie von Bands wie „Sackreblö“ ein.

Allein Samstag rund 5000 Besucher

Klamauk ganz anderer Art präsentierte plötzlich die Tanzschule Chris. Fast aus dem Nichts bildete die Horde junger und älterer Tänzer einen sogenannten Flashmob. Im einheitlichen Weihnachtsmanngewand tanzten sie auf der Klotzbahn Hip-Hop – zu wummernden Beats und selbstgestaltetem Xmas-Song-Mix.

„Wir ziehen eine positive Bilanz“, meinte am Sonntagnachmittag Jessica Antelo Jimenez, zuständig für Veranstaltungen und Märkte. 5000 Besucher habe man am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr gezählt. Damit sei man zufrieden. Besonders bei Nicht-Iburgern gut angekommen sei das Programm rund um die Sängerin Lore Lei am erstmals schon Freitagabend beginnenden Weihnachtsmarkt, so Antelo Jimenez. Das werde man im nächsten Jahr vielleicht wieder anbieten.