80-Jähriger wird Opfer Enkeltrickbetrüger erbeuten mehrere Tausend Euro in Bad Iburg

Bad Iburg. Ein 80-jähriger Mann ist in Bad Iburg am Donnerstag Opfer eines Enkeltrickbetrugs geworden. Die Täter erbeuteten mehrere Tausend Euro.

Wie die Polizei mitteilt, meldete sich am Donnerstag gegen 12 Uhr der vermeintliche Enkel bei dem 80-jährigen Mann, weil er angeblich mehrere Tausend Euro für den Kauf eines Autos in Münster benötigte. Der Rentner besorgte die Summe bei seiner Bank und fuhr wieder nach Hause. Dort wurde er von dem – nicht existenten – Autohaus angerufen. Es wurde ihm eine Mitarbeiterin, Frau Schwarzen, genannt, die das Geld in Bad Iburg abholen würde.

Anruf eines angeblichen Polizisten

Zusätzlich meldete sich ein angeblicher Polizist bei dem älteren Mann – Herr Markus Neustädter vom 7. Polizeirevier in Osnabrück – und erklärte, dass die Bankangestellte ihn angerufen habe, mit der Abhebung alles korrekt sei und er keine Bedenken haben müsse. Gegen 16.30 Uhr klingelte eine Frau an der Haustür des Rentners und wollte das Geld für das Autohaus abholen. Der Mann übergab das Bargeld und die Frau verschwand.

So wird die Abholerin beschrieben

Sie ist circa 40 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und korpulent. Die Unbekannte sprach akzentfrei Deutsch, hatte dunkle Haare und trug einen dunklen Mantel. Hinweise zu der Abholerin und/oder einem Fahrzeug nimmt die Polizei in Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2115 oder die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500 entgegen.

Weitere Fälle gemeldet

Nach Angaben der Polizei versuchten die Enkeltrickbetrüger am selben Tag in Stadt und Landkreis Osnabrück in zwei weiteren Fällen, Geld von älteren Menschen zu erbeuten. Die Versuche blieben erfolglos. Nach Angaben der Polizei sei es möglich, dass es sich um ein und die selben Täter handelt, die den 80-jährigen Mann aus Bad Iburg betrogen.