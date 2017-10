Seniorennachmittag in Glane Abwechslungsreicher Nachmittag für rund 160 Senioren

Bad Iburg. Ein abwechslungsreiches Programm hatte der Seniorenbeirat der Stadt Bad Iburg für den dritten Seniorennachmittag der Stadt zusammengestellt. Mit dabei waren eine Rede zum Thema „500 Jahre Reformation“, Ehrungen sowie Auftritte von Chören und Tänzern.

Rund 160 Senioren aus der Stadt Bad Iburg und den dazugehörigen Ortsteilen waren am Sonntag zum „Seniorennachmittag“ ins Gasthaus Tovar in Glane gekommen. „Ich habe hier heute die erste Erfolgsmeldung dieses Jahres vom neu konstituierten Seniorenbeirat zu verkünden: Die Vorsorge-Notfall-Mappe ist fertig“, berichtete Heinz E. Wallenstein zu Beginn.

Ehrung für Engagierte

Bürgermeisterin Annette Niermann erkärte mit Blick auf das Programm des Seniorennachmittags: „Allein kann keiner was, aber mit anderen zusammen kriegen wir einen wunderbaren Nachmittag hin.“ Dann bat sie nacheinander drei Frauen auf die Bühne, die sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich engagieren und überreichte ihnen nicht nur eine Urkunde als Dank für ihren Einsatz, sondern auch noch die Silberne Münze von Sophie Charlotte. „Die bekommen sonst nur die Courage-Preisträger“, betonte Niermann. An diesem Nachmittag erhielten diese Münze Christel Bremer für ihr Engagement im Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sowie im Christopherus-Heim-Vereins, Gerlinde Geck für ihren Einsatz im VfL Bad Iburg sowie in der Bücherei der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Iburg und Margret Schulz für ihr Engagement im Heimatverein Glane und hier besonders in Bezug auf die Hofanlage Averbeck.

Festvortrag zum Lutherjahr

Den Festvortrag zum Thema „500 Jahre Reformation – Was ist heute?“ hielt der Pfarrer in Rente Friedhelm Fuerst, der zunächst daran erinnerte, dass vor 50 bis 60 Jahren die Konfessionsverschiedenheit weit mehr als die Ökumene das Mit-, besser gesagt das Nebeneinander beider christlicher Konfessionen bestimmte. Es habe viele Verletzungen gegeben, manche Familien seien gar zerrissen worden.

Reformen und verlottertes Papstum

Dann wies Fuerst darauf hin, dass es nicht Luthers Anliegen gewesen sei, eine eigene Kirche zu gründen. Das Papsttum sei zu Luthers Zeit „ziemlich verlottert“ gewesen und die Forderungen nach einer Kirchenreform habe es an vielen Ecken gegeben. Die Gründe für die später folgende Reformation seien vielschichtig gewesen, so Fuerst, der die folgenden Fragen Luthers auch heute noch für maßgeblich hält: Wie hälst du es mit Christus? Wie hälst du es mit der Heiligen Schrift? Wie hälst du es mit dem Glauben?

Konfessionen und Zukunft

Dann ging er auf die jeweiligen Besonderheiten beider Konfessionen ein, die seiner Meinung nach überwunden werden können oder es schon sind. Und was die Weitergabe des christlichen Glaubens betreffe, so Fuerst weiter, seien beide Konfessionen heute mehr denn je gefordert zusammenzustehen: „Der Glaube an Christus verdunstet immer mehr in unserer Gesellschaft und das Glaubenswissen ist in Deutschland in den letzten Jahren rapide zurückgegangen.“ Dennoch war Fuerst überzeugt: „Wir Christen können den Menschen beim Leben helfen.“ Und wer nach Sinnantworten suchen würde, mit denen er leben und irgendwann auch sterben könne, der habe mit dem Sinnanbieter „Christentum“ eine sehr gute Adresse. „Denn unter all den heutigen unterschiedlichen Sinnanbietern ist das Christentum der Mercedes“, fand Fuerst.

Buntes Rahmenprogramm

Durch den Nachmittag führte Musiker Rudolf Engelbrecht, der die Senioren zum Mitsingen einlud. Das taten diese beim Glaner Lied, dem Herbstlied, „Das Wandern ist des Müllers Lust“ sowie „Die Gedanken sind frei“ mit Begeisterung und textsicher. Außerdem gehörten Auftritte des Gospelchores Soulmate, von Katharinas Kinderchor und der Stepptanzgruppe der Tanzschule Albrecht zum Programm.