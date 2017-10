„Verzichten Sie auf die Umfrage!“ Ortsumgehung Bad Iburg sorgt für Diskussionen

Bad Iburg. Auf großes Interesse stieß der erste von zwei Infoabenden zur geplanten Meinungsumfrage zur Ortsumgehung Bad Iburg. Gut 200 Bürger verfolgten im Gasthof zum Freden einen sachlichen Austausch der Argumente.

Er lag mit an einer klug gewählten Dramaturgie des Abends durch die Stadtverwaltung. Frank Engelmann vom niedersächsischen Straßenbauamt sorgte zunächst für den nötigen Faktencheck. Erste Überraschung für manche: Nicht schon in zwei Jahren beginnt das vorgeschriebene Planfeststellungsverfahren, sondern vermutlich erst zehn Jahre später. Bis dahin erfolgen frühesten ab 2019 zeitlich aufwendige Planungs- und Prüfungsverfahren, so Engelmann.

Unmut über Trassenverlauf

Auch der viel Unmut hervorrufende Trassenverlauf sei bislang lediglich als „Meldelinie“ zu verstehen. Sie musste das Land – es plant die mögliche Ortsumgehung für den Bund – als eine mögliche, fachtechnisch günstige Straßenführung zur Ermittlung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses melden, so Engelmann. Dieser Verlauf hatte seit Bekanntwerden für Unmut in Iburg und Glane gesorgt, weil sie scheinbar detailliert den exakten Verlauf nebst Tunnellösung als bereits feststehend erscheinen lässt.

Kreisrat Winfried Wilkens schilderte den Status Quo aus Sicht des Landkreises. Seine Behörde habe beim Bund für Bad Iburg Lobbyarbeit geleistet, weil es aus der Stadt deutliche Signale gegeben habe, die „kurortunverträgliche Verkehrsbelastung“ aufzuheben. Wilkens bezweifel, dass das Verkehrsproblem anders zu lösen als durch die Umgehungsstraße. Weder die jüngsten Baumaßnahmen in der Stadt könnten dafür sorgen, dass Autos und Lkws ausblieben, noch würden Schilder mit Durchfahrtsverbot navigeleiteten Verkehr abhalten. „Wer immer sich positiv oder negativ zur Ortsumgehung Bad Iburg positioniert, wird sich vor Augen führen müssen, dass es um eine Generationen-Entscheidung geht.“

Argumente die Ortsumgehung

Argumente gegen die geplante Ortsumgehung brachte Wulf Hahn von der Firma Regio Consult vor. Der bestellte Gutachter der Bürgerinitiative Bad Iburg/Glane hatte herausgearbeitet, dass die Umbaumaßnahmen in der Ortsdurchfahrt vom Bund nicht berücksichtigt worden seien. Sie hätten zu einem stetigeren Verkehrsablauf in der Stadt geführt.

Auch habe der Bund mit veralteten Verkehrszahlen operiert, befand Hahn. Aktuelle Zählungen hätten weniger Auto- und Lkw-Verkehr ergeben als von den Ortsumgehungsplanern vorausgesetzt. Und: „Die geplante Trasse führt zu einem gravierenden Eingriff in die Tier- und Pflanzenwelt, weil sie FFH- und Naturschutzgebiete durchquert“, bilanzierte der Gutachter.

Unrichtige Informationen

Wolf Poppensieker forderte, dass die geplante Meinungsumfrage zur Zeit nicht mit dem beabsichtigen Inhalt durchgeführt werden sollte. „Grund dafür sind die in der Vergangenheit erfolgten unrichtigen Informationen durch die Bürgerinitiative, Bündnis 90/Die Grünen und leider auch durch die Bürgermeisterin.“ Sie hätten den Eindruck erweckt, die Trasse stehe in der bisher bekannten Form bereits fest. „Diese Äußerungen lassen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vermuten, dass die abstimmungsberechtigten Bürger in einer großen Anzahl annehmen dürften, bei der Meinungsumfrage ginge es allein um die Planung der Tunnellösung und ihre Umsetzung“, sagte Poppensieker.

Diese Fehlinformationen beeinflussten die Meinungsumfrage jedoch in einem solchen Ausmaß, dass das Abstimmungsergebnis praktisch ohne jeglichen Wert wäre. Poppensieker appellierte,. die Chance zu nutzen, die das jüngste Fernstraßenausbaugesetz ermögliche und die weiteren Planungen abwarten. „Es bieten sich später noch im Raumordnungsverfahren, bei der Entwurfsplanung und im Planfeststellungsverfahren genügend Möglichkeiten, mitzuwirken, Einfluss zu nehmen und Rechtsmittel einzulegen.“