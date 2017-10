Perfekter Klangkörper Orgelkonzert in St. Clemens Bad Iburg

Bad Iburg. Es ist erstaunlich, wie viel Ausdruckskraft eine Kirchenorgel haben kann. Jetzt brachte Andreas Wermeling aus Rheine auf der Orgel der Pfarrkirche St. Clemens Werke von Bach, Scheidt und Young zu Gehör.

Das Konzert war ein kleiner Vorgeschmack auf das Jahr 2018, in dem in Bad Iburg die Landesgartenschau stattfinden wird. Zum Rahmenprogramm werden auch einige Orgelkonzerte auf dem Schloss gehören.

Andreas Wermeling ist ein Vollblutmusiker. Er ist nicht nur Organist, sondern auch Jazzpianist und Komponist. In Münster und Dortmund studierte er Kirchenmusik, Musikwissenschaft, Theologie und Musikerziehung. Zahlreiche Werke und Bearbeitungen für Orgel, Chor und Kammermusik hat er selbst verfasst. Seit 1998 ist er Regionalkantor für den Kreis Steinfurt und Dozent an der bischöflichen Kirchenmusikschule in Münster. Konzerte gibt er leidenschaftlich gerne.

In Bad Iburg begann er sein Orgelkonzert mit Johann Sebastian Bachs Fantasie G-Dur, einem Stück, das zur Weimar-Zeit entstand. Es ist als einziges Orgelwerk Bachs mit dem französischen Titel „Piece d’Orgue“ überliefert. Es präsentiert in virtuoser Art die klanglichen Möglichkeiten des Instruments.

Danach hörten die Gäste in der Kirche „Magnificat noni toni“ von Samuel Scheidt. Er gehört zu den wichtigsten Komponisten des 17. Jahrhunderts. Am 3. November 1587 in Halle an der Saale geboren, begann er seine Karriere mit 16 Jahren Hilfsorganist an der Moritzkirche. 1607 bis 1609 war er Schüler des berühmten Jan Pieterszoon Sweelinck in Amsterdam. Er veröffentlichte zahlreiche Sammlungen von Instrumental- und Vokalwerken, die allerdings zum Teil verschollen sind.

Etwa zur gleichen Zeit wirkte und komponierte auch Dietrich Buxtehude, dessen Werke die Gäste anschließend hörten. Unter anderem das Choralvorspiel „Vater unser im Himmelreich“. Buxtehudes 1673 eingeführten oratorienartigen Adventskonzerte, die so genannten Abendmusiken, gelten als früheste Konzertreihe in der Musikgeschichte. Im Werkverzeichnis sind 275 Titel von Dieterich Buxtehude aufgeführt, vorwiegend Kantaten und Orgelstücke.

Der letzte Teil des Konzertes gehörte einem amerikanischen Kirchenmusiker und Komponist des 20. Jahrhunderts: Gordon Young. Wermeling spielte die „Cathedral Suite“, eine Suite aus sieben Orgel-Performance-Stücken in einem sehr traditionellen Stil von Gordon Young.

Die Gäste honorierten das melodische Konzert, für das die hohe St. Clemens-Kirche einen perfekten Klangkörper abgab, mit anerkennendem Applaus.