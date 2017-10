„Sunset Stompers“ Musikalisches Feuerwerk in Bad Iburger Schlossmühle

Bad Iburg. Ohne jegliche Übertreibung, ein rund zweieinhalbstündiges musikalisches Feuerwerk mit hohem Spaßfaktor brannten die „Sunset Stompers“ am Freitagabend in der Reihe „Jazz in der Schlossmühle“ im Kurort ab.

Ganz so alt wie ihre Musik ist das Sextett höchstens in der Summe. Junggeblieben wie die Musiker selbst, ist auch das vitale Repertoire aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Treibende Rhythmen in schnellem Tempo kennzeichnen den frühen Jazz aus der Blütezeit des New Orleans- und Dixieland Jazz, tanzbar war und ist er darüber hinaus allemal oder gerade deswegen. Ungewöhnlich für dieses Genre jedoch das Instrumentarium der Stompers mit Gitarre und Mundharmonika. Christof Sellmeyer an der Trompete, Rüdiger Quast mit Tenor-Sax, Gernot Pfautsch am riesigen Sousaphon, Stanislaw Nakielsky an der Klarinette, Michael Becker an den Schlagstöcken und am Besen sowie Christoph Enz an der Gitarre sorgten durchgängig für ausgelassene, heitere Stimmung im Publikum.

Mächtiger Sound und frechwitzige Moderation

Als Frontmänner dominierte erwartungsgemäß das Bläser-Trio mit Sellmeyer, Quast und Nakielsky mit ihrem mächtigen Sound und spektakulären Soli den Vortrag. Enz mit seiner Akustik-Gitarre im Background kam deshalb ein wenig zu kurz, konnte sich dafür aber gesanglich und vor allem mit seiner frechwitzigen Moderation hinreichend Gehör verschaffen. Saxophonist Quast verschlug es hin und wieder samt Spielgerät zu Ausflügen in den Saal, so im temperamentvollen „When you´re smiling“. In „Tin Roof Blues“ oder im „Dixie Down Beat“ wusste er zudem seinen Mississippi-Sax, wie die Mundharmonika unter Bluesern auch genannt wird, gekonnt einzubringen.

Unterstützt vom „tief tönenden Möbelstück“

Frenetischen Szenenapplaus und anerkennendes Pfeifen erntete die Truppe vor allem im melodisch-sanft getragenen „Moonlight, die Nacht ist schön“ sowie im Klassiker „Hello Dolly“, wobei Sellmeyer wiederholt stimmlich als „Satchmo“ Louis Armstrong auftreten konnte. Im „Sunshine Medley“ mit den übergangslos verknüpften Titeln „You are my sunshine“, „My Bonnie is over the Ocean“ sowie „Down by the riverside“ brachten sich alle Musiker gesanglich ein. Pfautsch als Grandseigneur mit seiner weit ausladenden Tuba, durfte das „tief tönende Möbelstück“ (Enz) zur rhythmischen Unterstützung Beckers am Schlagzeug allerdings nicht absetzen.

Imposanter Wettstreit

Im Charleston „Yes Sir, that´s my baby“ glänzte die Truppe mit reichlich Power in eindrucksvollen Soloeinlagen und einmal mehr Quast am Saxophon, fast atemlos „mit dem längsten Ton der Welt“ (Enz). Zum Finale trat das Bläser-Trio mit „Bei mir bist du schön“ in einen imposanten Wettstreit, der das Auditorium „toben ließ“ (wiederum O-Ton Enz) ehe die „Sunset Stompers“ in der Zugabe mit „Five foot two“ ihre begeisternde Visitenkarte in der Schlossmühle hinterließen.