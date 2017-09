Langmut vieler Iburger erschöpft Seit Freitag ist die B51 in Bad Iburg voll gesperrt

Bad Iburg. Schluss mit Fahren: In Bad Iburg ist die B51 seit Freitag voll gesperrt - mal wieder. Bis zum 15. Oktober wird er Verkehr großflächig umgeleitet.

Angekündigt war die Vollsperrung der B51 von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bereits für Mittag. Bis 16 Uhr verlief der Verkehr doch ungewohnt reibungslos, weil die Bundesstraße kurzzeitig wieder ohne Ampelregelung in beiden Richtungen befahrbar war. Ab 16 Uhr war dann Schluss mit lustig.

Nicht, dass die Bad Iburger es nicht gewohnt wären, dass innerorts gebaut wird und der Verkehr sich staut. Die Vollsperrung ist quasi die ultimative Eskalationsstufe. ( Weiterlesen: Anwohner der Borgloher Straße wollen B51-Umleitung stoppen)

Mit der Freigabe des Teilstücks ist nicht vor Mitte Oktober zu rechnen. Derzeit stehen umfangreiche Arbeiten am Wasser-, Kanal- und Gasleitungsnetz sowie am Bahnübergang und letztlich an der Fahrbahndecke selbst an. In der Übergangszeit sind großräumige Umleitungen ausgeschildert, teilweise über anliegende Ortschaften.

Restarbeiten folgen ...

Auch im Anschluss an die Vollsperrung sind noch weitere Restarbeiten an Nebenanlagen erforderlich, sodass die gesamte Maßnahme bis Ende November abgeschlossen sein soll.

Nach rund fünfjähriger Bauphase an der B51 ist die Langmut bei vielen Iburger Bürgern und Geschäftsleutenweitgehend erschöpft. Seit Monaten gab es lediglich eine einspurige Fahrbahn zwischen der Einmündung Rottstraße und der Kreuzung Lienener Straße/Bahnhofstraße. Eine Baustellenampel regelte den Verkehr. Immer wieder war es auf der Bundesstraße als viel befahrene Ortsdurchfahrt zu teilweise erheblichen Störungen und Beeinträchtigungen gekommen, vor allem im Berufsverkehr in den Morgenstunden sowie im Feierabendverkehr durch Pendler. In Spitzenzeiten war stockender Verkehr mit langen Autoschlangen zu beobachten.

Von „unhaltbaren Zuständen“, von „Katastrophe“ und Ratlosigkeit, „warum das denn so lange dauern müsse“, reichen die Beschwerden einiger Kunden eines anliegenden Supermarktes. Dessen Frischfischabteilung und Backstation wird während der Bauzeit „wegen zu erwartenden ausbleibenden Käufern“ geschlossen bleiben. Der Inhaber einer anliegenden Tankstelle zeigt zwar „Verständnis für die Notwendigkeit der Baumaßnahme“, glücklich sei er darüber aber nicht. Schon in der Vergangenheit habe es einen merklichen Rückgang in der Kundschaft vor allem im Durchgangsverkehr gegeben.

Auch die Benutzer der Buslinien 465 aus Richtung Glandorf sowie 466 aus Bad Rothenfelde über Bad Laer der VOS Osnabrück beklagen schon jetzt teilweise erhebliche Verspätungen in Richtung des Oberzentrums. Um den Arbeitsplatz oder DB-Anschlüsse in Osnabrück rechtzeitig zu erreich oder Termine pünktlich einhalten zu können, sei man gut beraten, einen Bus früher als notwendig zu nehmen, klagten mehrere gestresste Fahrgäste an der Haltestelle am Rathaus.

Ersatzhaltestellen

Die innerörtlichen Umleitungen würden die Abfahrtszeiten an den einschlägigen Haltestellen kaum beeinträchtigen, teilt das Vertragsunternehmen der VOS Willy Hummert in Dissen mit. Die Haltestelle Realschule werde während der Vollsperrung nicht bedient, dafür sei eine Ersatzhaltestelle am Schulzentrum an der Bielefelder Straße eingerichtet. Wegen der parallel zur Vollsperrung laufenden Herbstferien werde das für die Schüler selbst jedoch kaum gravierende Auswirkungen haben.

Sollten widrige Witterungsverhältnisse die Arbeiten nicht unvorhergesehen verzögern, können alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner der B 51 Mitte Oktober erleichtert aufatmen.