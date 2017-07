Humor im Quadrat Comedy Nacht auf dem Festland Kulturhof in Iburg

Comedy Nacht auf dem Festland Kulturhof in Iburg MEC öffnen

Einer von Vieren: Amjad ist bei der Kleinen Comedy Nacht am Mittwoch in Iburg dabei. Foto: André Havergo

Bad Iburg. Sven Bensmann, Marvin Spencer, Udo Wolff und Amjad sind die Teilnehmer der Kleinen Comedy Nacht am Mittwoch, 2. August, auf dem Festland Kulturhof in Bad Iburg. Sie sind bereits in den TV-Sendungen „Nightwash“ und dem „Quatsch Comedy Club“ aufgetreten.