Suche mit Polizeihubschrauber Mann flieht vom Amtsgericht Bad Iburg

Bad Iburg. Ein Mann ist am Freitag, 28. Juli, während seiner Vorführung vor dem Haftrichter im Amtsgericht Bad Iburg geflohen.

Der 33-jährige Mann wurde am Freitag festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, teilte die Polizei mit. Der Mann war am Mittwoch, 26. Juli, beim Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in Georgsmarienhütte erwischt worden und hatte sich dabei gegen die Entdecker der Tat gewehrt. Die Beamten ermittelten den 33-Jährigen als Täter und nahmen ihn am Freitagmorgen in Verbund mit einer Hausdurchsuchung fest, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

Umgehende Verfolgung des Flüchtigen

Während der anschließenden Vorführung vor den Richter gelang dem Mann laut Polizeiangaben zu Fuß die Flucht aus dem Amtsgericht. Zahlreiche Kräfte der Justiz und der Polizei, darunter ein Polizeihubschrauber, nahmen umgehend die Verfolgung auf. Die Beamten stellten den Flüchtigen schließlich in der Rottstraße.

Gegen 12 Uhr war der Einsatz beendet, sagte die Polizeisprecherin. Bei der „verspäteten“ Vorführung im Amtsgericht habe der Richter schließlich einen Haftbefehl ausgesprochen. Der Festgenommene wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt (JVA) gebracht, so die Polizei.

