Seniorentag, Wohngeld, Fahrsicherheit Sitzung des Bad Iburger Seniorenbeirats

Bad Iburg. Am Mittwoch tagte der Seniorenbeirat der Stadt Bad Iburg im Rathaus. Themen unter anderem: die Feier zum internationalen Seniorentag am 1. Oktober, ein noch fehlendes Angebot für Fahrsicherheitstraining und nötige Aufklärungsarbeit zum Beantragen von Wohngeld.

Auf der niedersächsischen Landesseniorenkonferenz im April stand unter anderem altersgerechtes Wohnen auf dem Themenplan. „Dabei hat man zur Kenntnis nehmen müssen, dass nur die Hälfte des Wohngeldes beantragt worden ist, das für Senioren zur Verfügung steht“, so Heinz E. Wallenstein, „unsere Klientel scheut sich offenbar, Wohngeld zu beantragen. Viele wissen gar nicht, dass sie Anspruch darauf haben.“ Um dem entgegenzuwirken, planen Seniorenbeirat und Stadtverwaltung Bad Iburg nun gemeinsam eine Infoveranstaltung.

Ein weiterer Punkt: Die Notfallmappe für Senioren, die der Beirat entwickelt hat. Die Nachfrage danach ist groß, die erste Auflage ist bereits vergriffen. Bis zum internationalen Seniorentag am 1. Oktober sollen 100 weitere Exemplare zur Verfügung stehen. ( Weiterlesen: Notfallmappe der Stadt Bad Iburg vorgestellt)

Feier bei Tovar am 1. Oktober

Am internationalen Seniorentag wird es eine Feier geben mit Ehrungen und Unterhaltungsprogramm im Festsaal Tovar. 175 Plätze stehen zur Verfügung, der Eintritt kostet 8 Euro. Es gab zwischenzeitlich den Plan, den übernächsten Seniorentag, also 2018, auf dem Gelände der Landesgartenschau zu feiern. Das wäre aber mit höheren Kosten für die Besucher verbunden, der Plan wird darum nicht weiterverfolgt.

Da bisher in Bad Iburg kein Fahrsicherheitstraining für Senioren stattgefunden hat, wird der Seniorenbeirat demnächst an Peter Wenig von der Verkehrswacht Bad Iburg herantreten, damit das Nötige in die Wege geleitet wird. Auch ein Training für E-Fahrradfahren wünscht der Beirat.

Neue Leute

Es gibt personelle Neuerungen im Seniorenbeirat. „Wir haben unseren Kreis erweitert um zwei beratende Mitglieder“, so Heinz E. Wallenstein. Zum einen ist das Horst-Gunther Veldten, Ehrenamtslotse der Stadt Bad Iburg. Zum anderen Ute Kiepe, die Plegedienstleiterin des Christophorus Heims. „Wir möchten den Kontakt verbessern und den gegenseitigen Zugang erleichtern“, sagte Wallenstein.

Abgelehnt wurde das Gesuch ortsansässiger Geschäfte, ein Konzept für einen Regionalmarkt in Bad Iburg zu erstellen. Der Seniorenbeirat verfüge nicht über die nötige Fachkompetenz, um das zu leisten, und fühle sich auch nicht dazu berufen, so der Tenor.