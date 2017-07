Karriere als Journalist Bad Iburger wird Pressesprecher der Landesregierung von NRW

Bad Iburg. Von Bad Iburg über Berlin nach Düsseldorf: Das sind die Stationen der Karriere von Christian Wiermer. Der 35-jährige Bad Iburger wird Pressesprecher der nordrhein-westfälischen Landesregierung.

„Die Anwohner haben einen Gartentisch auf die Straße gestellt, darüber einen Schirm gespannt. Es wird Flaschenbier getrunken. Sie wissen alle: Es wird was passieren. Das, was hier in der Luft liegt, ist die so genannte ‚Ruhe vor dem Sturm‘“–13 Jahre ist es her, dass Christian Wiermer so für die Neue Osnabrücker Zeitung über eine Feuerwehrübung in Belm schrieb. Inzwischen beschäftigt sich Wiermer mit anderen Themen: Ab 11. September soll der gebürtige Bad Iburger als Regierungssprecher die Arbeit der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen ins richtige Licht rücken. Das wurde auf der Internetseite der Landes bekannt gegeben.

Preisgekrönte Recherchen

Die Wahl kommt nicht von ungefähr. Wiermer hat im Dezember 2016 zusammen mit dem Journalisten Gerhard Voogt ein Buch veröffentlicht über „Die Nacht, die Deutschland veränderte: Hintergründe, Fakten und Enthüllungen zu den dramatischen Übergriffen der Silvesternacht in Köln“. Das Thema gilt als einer der Stolpersteine der alten Regierung Nordrhein-Westfalens und ein Debakel in Sachen öffentlicher Kommunikation. Mit Wiermer, so die Botschaft, soll sich so etwas nicht wiederholen.

Hier geht es weiter: Die Poniewaz-Zwillinge aus Osnabrück erobern die Beachvolleyball-Szene

Christian Wiermer war zuletzt Chefreporter der DuMont-Mediengruppe und arbeitete in dieser Funktion unter anderem für den Kölner Stadt-Anzeiger, den Express und die Berliner Zeitung. Als Hauptstadt-Korrespondent berichtete er aus Berlin über die Arbeit von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. „Christian Wiermer ist ein für seine Arbeit ausgezeichneter und hochanerkannter Journalist. Er ist nicht nur ein langjähriger Beobachter der Landespolitik, sondern auch ein Kenner der politischen Abläufe in der Bundespolitik“, so Armin Laschet, der neue Ministerpräsident von NRW in einer Pressemitteilung.

Wiermers sind in Bad Iburg ein Begriff

Der Name Wiermer dürfte vielen Menschen in Bad Iburg in einem ganz anderen Zusammenhang geläufig sein. Josef Wiermer, der Vater von Christian, war lange Zeit Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat. Inzwischen engagiert er sich als Vorsitzender des Ort- und Heimatkundevereins.