13. Euregio Festival-Konzert Vier Meisterschüler spielen Chopin und Szymanowski

Bad Iburg. Im Rahmen einer musikalischen Matinée wurde im Iburger Schloss die Musik von zwei Komponisten präsentiert, die beide aus Polen stammen.

Kirchenglocken verhinderten den pünktlichen Start der Matinée im Rittersaal der Iburg. Mit einer zehnminütigen Verzögerung zeigten schließlich vier junge Pianisten, was man dem Steinway-Flügel entlocken kann. Im Rahmen des Euregio Musik Festivals widmeten sie sich äußerst versiert Chopin und dem polnischen Impressionismus des Karol Szymanowski.

Eine Koreanerin machte den Anfang: Seoyeong Jeon eröffnete mit Chopins „Ballade Nr. 3 As-Dur“. Energisch und akzentuiert spielte sie die Mischung aus romantischen und dramatischen Motiven. Zu einem furiosen Finale führte die Pianistin danach die „Variationen b-moll“ von Szymanowski, in denen Schwermut und Heiterkeit ein aufgewühltes Wechselspiel treiben. Der Komponist schrieb das Werk am Anfang des 20. Jahrhunderts, sodass hier schon eine Öffnung zu moderneren Klängen spürbar wurde.

Vehement gestaltete der in München geborene Pianist Yi Lin Jiang die drei Porträts, die Szymanowski unter dem Titel „Masques“ zusammenführte. Die Faszination des Polen für den Orient und das Mediterrane, die er von einer Reise nach Sizilien, Algerien und Tunesien in seine Heimat mitbrachte, schlug sich in den Figuren Scheherazade, Tantris le Bouffon und Don Juan nieder.

Nach der Pause überzeugten En-Jou Chen aus Taipeh und Sebastian Berakdar mit weiteren Beispielen aus dem Schaffen von Chopin und Szymanowski. Berakdar erweiterte das musikalische Spektrum der Matinée mit einer Komposition des Tschechen Leoš Janáček: Die „Klaviersonate 1. X. 1905“ hatte Janáček unter dem Einfluss der Ermordung eines Schreinergesellen geschrieben, der während einer politischen Demonstration auf offener Straße von Milizen getötet wurde. „Die Ahnung“ und „Der Tod“ inszenierte Berakdar voller Hingabe.

Mit der selten gehörten „Polonaise-Fantaisie As-Dur“, die Chopin 1846 für Madame A. Veyret komponiert hatte, verabschiedete sich der Pianist von dem begeisterten Publikum.

Ewa Kupiec, deren Meisterschüler jetzt im Iburger Rittersaal auftraten, begleitet diese normalerweise auf ihren Konzertreisen, hatte aber wegen einer Erkrankung nicht nach Iburg reisen können.c