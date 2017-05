Experimente an der Grundschule Hebelkiste weckt Lust auf Wissenschaft in Glane

midi Bad Iburg. Das Prinzip des Hebels ist ein naturwissenschaftliches Phänomen. Das Projekt Hebelkiste ist für Schüler der dritten und vierten Klasse ein optimales Training, um die Hebelgesetze im Alltag kennenzulernen. Nun durften die Kinder der Grundschule Glane an unterschiedlichen Stationen trainieren.

Die gemeinnützige Stiftung der regionalen Metall- und Elektroindustrie, kurz genannt VME, entwickelte in Kooperation mit der Universität Osnabrück und der Grundschullehrerin Claudia Stieve die Hebelkiste. Die Motivation bestand für Stieve darin, einen „handlungsorientierten Unterricht“ zu schaffen. Knackpunkt ist, das Interesse für Naturwissenschaft zu wecken.

Knacken von Walnüssen

An unterschiedlichen Stationen können die Schüler die Hebelgesetze kennenlernen. Eine beliebte Station ist das „Katapult“. Hier steht vor allem der Spaß im Vordergrund, da die Kinder kleine Figuren durch einen gezielten Schlag in die Höhe schleudern. An der „Walnuss-Station“ sollen drei verschiedene Hebelwinkel vorgestellt werden, in denen eine Walnuss geöffnet wird. Im kleinsten Winkel ist es sehr leicht. In einer kleinen mathematischen Übung soll das Gleichgewicht auf einer Wippe veranschaulicht werden. Auf beiden Seiten der Wippe sind zahlen von eins bis zehn aufgedruckt. Metallringe an beiden Seiten müssen ein Gleichgewicht ergeben, so legen die Schüler beispielsweise einen Ring auf die zehn und zwei Ringe auf die fünf der anderen Seite.

Ausleihen

Alle Grundschulen aus der Region können sich die Hebelkiste bis zu sechs Wochen ausleihen. Zurzeit gibt es im Medienzentrum Osnabrück fünf Kisten. „Die naturwissenschaftlichen Übungen sind für die Lehrer mit einer niedrigen Hemmschwelle verbunden“, so Stieve. In der Kiste liegen Infoblätter und ausführliche Erklärungen, damit die Stationen gut funktionieren. Am 25. Oktober findet darüber hinaus eine Lehrerfortbildung im Medienzentrum Osnabrück statt. Anmeldungen sind über die Veranstaltungsdatenbank (Vedab) im Internet mit dem Stichwort „Hebelkiste“ abzugeben.