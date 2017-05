Fröhlicher Auftakt für Musiksommer Folk auf dem Glaner Thie animiert zum Mitsingen

So kommt irischer Folk nach Glane: „The Kilkenny Band“ brachte Stimmung auf den Thieplatz. Foto: Susanne Pohlmann

Bad Iburg. Der Auftakt zum diesjährigen Musiksommer auf dem Glaner Thie knüpfte nahtlos an den Erfolg des letzten Jahres an. Das Motto schienen alle verstanden zu haben, denn „In’n Duorpe war wäh wat lös“, und überall auf dem Dorfplatz genoss man das schöne Wetter am Freitagabend, mit leckerem irischen Bier, Bratwurst oder Pizza und natürlich richtig guter Musik.