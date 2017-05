Marketingverein plant Kunst in der Stadt: Bad Iburg will sich ins rechte Licht rücken

Bad Iburg. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Oder anders gesagt: Bad Iburg soll sich in neuem Licht zeigen – findet der Stadtmarketingverein BIM und hat bei der Osnabrücker Künstlerin Nikola Dicke ein Konzept für Lichtkunst im Kurort in Auftrag gegeben, die nicht erst seit der Rothenfelder Lichtsicht-Biennale in aller Augen ist. Das Ergebnis lässt sich sehen.

Das fanden auch die Mitglieder des Iburger Tourismusausschusses. Dunkle Gassen werden heller, die reiche Stadtgeschichte präsenter. Einhelliger Tenor: Eine super Sache, die Besucher in die Stadt bringt, aber das Ganze hängt am Geld – was die Stadt nicht hat. 54000 Euro sollen die neun Licht-Stationen insgesamt kosten.

Die BIM hat bei der Stadt nur die Nutzung der neun öffentlichen Flächen beantragt. Die Prüfung dieser Flächen hat der Ausschuss sofort einstimmig genehmigt.

„In Ihrem Ermessen“

Der Marketing-Verein macht aber keinen Hehl daraus, dass er sich auch über eine Finanzspritze für das erleuchtete Bad Iburg freuen würde. „Die Höhe liegt in Ihrem Ermessen“, heißt es im Antrag.

„Wir würden keinen Betrag in den Haushalt stellen wollen“, erklärte die CDU. Auch die übrigen Fraktionen äußerten sich skeptisch über die Finanzierung.

Erst überlegen

So kategorisch solle der Ausschuss nicht gleich urteilen, bat Bürgermeisterin Annette Niermann um Bedenkzeit. Da das Projekt aus einzelnen Projektionen besteht, könnten diese auch einzeln gefördert werden. Je drei Stationen sollen zu einem Termin freigegeben werden. „Wir sollten überlegen, ob Gruppen oder die Stadt einzelne Stationen fördern können. Vielleicht lässt sich auch mit Sponsoring und Spenden etwas erreichen. Gehen Sie mal damit schwanger“, rief Niermann zu Überlegungen auf.

Mit QR-Code und App

Die Lichtzeichnungen der 46-jährigen Nikola Dicke entstehen immer vor Ort. Die 1971 in Witten an der Ruhr geborene und von 2000 bis 2004 an der Kunstakademie Münster ausgebildete Künstlerin hat zahlreiche Lichtinstallationen verwirklicht, vom Stadttheater Münster über die ehemalige Synagoge in Drensteinfurt bis zum Stift Börstel.

Die Installationen an neun Bad Iburger Stationen sollen Historisches und Aktuelles bebildern. Die Stationen werden über QR-Codes erklärt, das sind die quadratischen schwarz-weißen Punktgebilde, die dahinterliegende Daten verschlüsseln. Der ganze Weg soll per App zu finden sein.

Was ist Gerechtigkeit?

Die Stationen könnten sowohl in die Rundgänge des Nachtwächters als auch in die Führungen über die Landesgartenschau aufgenommen werden, schlägt die BIM vor.

Die Bad Iburger sollen schon in die Entstehung der Stationen eingebunden werden. So wären sie im Sommer aufgerufen, transparenten Plastikmüll zu sammeln, mit dem die hinterleuchteten Wasserbilder an der Großen Straße erstellt werden. Im Herbst sollen Schulkinder die beleuchteten Rosen bemalen, im Winter sind die Bürger gebeten, ihre Meinung zum Thema Gerechtigkeit zu formulieren.

Nicht nur für die Laga

Der Weg entlang der Stationen ist so angelegt, dass auch Passanten auf ihrem Weg zum Einkaufen zufällig auf die Installationen treffen und neugierig werden, den Weg bei Dunkelheit zu entdecken. Denn das Projekt ist auf Dauer angelegt. Dementsprechen niedrig sollen die Folgekosten sein.

Mit der Umsetzung möchte die BIM Ende dieses Jahres beginnen. Läuft alles gut, könnten alle neun Stationen zum Start der Laga im April 2018 fertig sein.